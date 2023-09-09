Змея, Коза и Тигр: только этим знакам китайского зодиака судьба принесет деньги и любовь этой осенью

В Список попал Тигр. Под этим знаком родились люди в 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 и 2010 годах, Отмечается, что осенью их одарят возможностями, которые помогут реализоваться в новых проектах. Также все переговоры пройдут успешно, это касается и собеседований для приема на работу. Этой осенью одинокие представители этого знака могут обрести любовь.

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Также фортуна будет на стороне Змеи. Это те люди, которые родились в 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 и 2013 годах. Эта осень будет для них удачной, так как их прибыль увеличится, но это касается финансов из прошлого. У Змеи окупятся усилия, вложенные в очень давние проекты, идеи. Не исключено, что в знакомые отдадут старый долг, о котором человек даже успел забыть.

Еще судьба порадует тех, кто кто рождены в год Козы (а это 1955, 1967, 1979, 1991 и 2003 годы). их ожидает в скором времени финансовое вознаграждение. Но деньги получат лишь те, кто в свое время не опустил руки и не отказался от «бесперспективных», «сложных» и «убыточных» проектов. Также некоторые люди найдут способ дополнительного заработка. Но это сделают лишь те, кто давно искал такую возможность, пишет Gorodche.