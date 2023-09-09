«Заморозков не предвидится»: синоптик сделал неожиданный прогноз погоды для Москвы на сентябрь

По словам эксперта, в Москве не будет заморозков даже в ночное время суток до конца сентября.

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«Ночные температуры все еще будут высокими. Кратковременно они могут опускаться от 2 до 5 градусов по Москве и области, но заморозков до конца сентября не будет», –поделился Ильин, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что ранее синоптики сообщили, что грядущая зима будет аномально теплой.