Главная подкормка для крыжовника: сыпем осенью под каждый куст — в новом сезоне ветки ломятся от ягод

Многие дачники жалуются на то, что крыжовник не хочет их радовать урожаем. Дескать, ягод мало, а те, что есть — мелкие и кислые. Они винят во всех бедах сорт культуры. А на самом деле он здесь не при чем. Даже самый захудалый куст можно заставить плодоносить, если угостить его правильной подкормкой.

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Итак, чтобы крыжовник завалил вас урожаем крупных сладких ягод, нужно удобрить его дважды за осенний период. Первую подкормку следует провести до 15 сентября. В это время кустарнику нужен фосфор и калий.

Инструкция простая. Соедините в миске 4 ст ложки сернокислого калия и 1,5 ст ложки двойного суперфосфата. Готовую смесь разбросайте под ветками крыжовника и завершите процедуру поливом.

Вторая подкормка потребуется в конце октября. Здесь все просто. Возьмите 5 литров навоза и разложите его вокруг кустарника.

Источник: supersadovnik.ru