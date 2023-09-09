Заменит всю верхнюю одежду: такое пальто идеально на осень — выглядит элегантно и еще нескоро выйдет из моды

Многие женщины стараются обновить гардероб во время перехода в новый сезон. Это идеальное время, чтобы закупить стильные наряды. Осень важно правильно подобрать себе верхнюю одежду. Беспроигрышным вариантом будет пальто. На протяжении долгих лет не теряет актуальность такой наряд в черном цвете.

Однако дизайнеры отмечают, что в этом сезоне в тренде длинные пальто, с массивными плечами, прямого кроя или оверсайз.