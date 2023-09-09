Заменит всю верхнюю одежду: такое пальто идеально на осень — выглядит элегантно и еще нескоро выйдет из моды

Многие женщины стараются обновить гардероб во время перехода в новый сезон. Это идеальное время, чтобы закупить стильные наряды. Осень важно правильно подобрать себе верхнюю одежду. Беспроигрышным вариантом будет пальто. На протяжении долгих лет не теряет актуальность такой наряд в черном цвете.
Однако дизайнеры отмечают, что в этом сезоне в тренде длинные пальто, с массивными плечами, прямого кроя или оверсайз.
Эксперты заверяют, что такая модель с легкостью заменит другую верхнюю одежду на осень, так как является универсальной. Кроме того, пальто смотрится весьма элегантно, подчеркивая хрупкость женской фигуры. Не мало важно, что оно будет актуально еще несколько лет.
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По совету дизайнеров, лучше всего ориентироваться на модели с показа Givenchy осень-зима 2023/24. Похожие пальто были замечены на подиумах The Row, Versace, Prada и Khaite, сообщает The Symbol.
Фото: Global Look Press