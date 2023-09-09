Подкармливаем яблоню до конца сентября: в новом году собираем двойной урожай фруктов — рецепт

Многие садоводы забывают подкормить плодовые деревья осенью. Они считают, что эту процедуру можно отложить до весны. И это большое заблуждение. Если не восполнить дефицит питательных веществ в сентябре, яблони просто не успеют подготовиться к цветению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Агроном Анастасия Коврижных утверждает, что в первом осеннем месяце яблони будут рады перепревшему навозу и древесным опилкам. То есть на подкормку даже тратиться не придется.

Инструкция простая. Навоз и ошметки древесины берутся в равных частях. Их необходимо перемешать друг с другом и прикопать в приствольном круге дерева. Кроме того, в состав подкормки можно включить несколько горстей золы или известковой муки. Эти добавки будут полезны, если вы имеете дело с щелочным грунтом.

Соблюдайте данные рекомендации, и урожай обязательно вас порадует. Не исключено, что в новом сезоне вы соберете вдвое больше яблок.

Источник: tut-news.ru