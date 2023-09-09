Убираем неприятный запах из посудомойки: работает только один способ, остальные — впустую потраченные деньги

Фото: Global Look Press

Устраняем источник зловонного запаха правильно.

Неприятный запах из посудомоечной машины — это абсолютно нормальное явление, если учесть, что техника в постоянной эксплуатации. Устранить зловонию предлагают десятки покупных средств, вот только на деле они не так эффективны, как этот способ.

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Чаще всего неприятный запах исходит из фильтра, куда со временем и при любом раскладе забивается еда. Поможет исключительно его очистка.

После процедуры нужно запустить цикл полоскания и оставить дверцу посудомойки открытой, — влага испарится, и, что важно, техника хорошо проверится.

В идеале процедуру с очисткой фильтров повторять каждый месяц, и тогда о зловонном запахе можно будет забыть.

По материалам портала «Белновости».

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