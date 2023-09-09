Как очистить пригоревшую кастрюлю за 30 минут: безотказный способ для изделий из любого материала

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Чтобы очистить кастрюлю с любым покрытием, кроме эмали, нужно раздобыть в аптеке 3 таблетки активированного угля. Препарат необходимо измельчить в порошок, посыпать им проблемные места и налить в посудину немного теплой воды. Нагар станет мягким уже через 25 минут. Его можно будет убрать с помощью тряпки.

А вот эмалированная посуда требует другого подхода. Чтобы отмыть пригоревшие частички еды с такого покрытия, нужно растворить 6 столовых ложек соли в литре воды. Затем этот состав следует перелить в проблемную посудину, довести его до кипения, выключить огонь и подождать. По прошествии 30 минут загрязнения станут податливыми.

Источник: издание belnovosti.by