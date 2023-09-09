Никогда не заряжайте так смартфон — батарея выйдет из строя в разы быстрее

Фото: Global Look Press

Замена аккумулятора может потребоваться намного раньше.

Владельцы смартфонов, если не все, то большинство, заряжают устройство до 100 %. По их мнению, так заряда надолго хватит, и срок службы аккумулятора будет длительным. На деле все как раз наоборот.

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Заряд свыше 80% приводит к перегреву, а зарядка до 100 % отрицательно сказывается на самом смартфоне. Аккумулятор имеет ограниченный ресурс и если каждый раз заряжать его до максимума, то это снизит его производительность: телефон начнет беспричинно тормозить.

Еще одна ошибка — это перегрев аккумулятора. Чаще всего так происходит, если пользоваться смартфоном при зарядке. Аккумулятор гарантированно выйдет из строя, если часто будет слишком горячим, предупреждают «Белновости».

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