Быстрый рецепт маринованной моркови на зиму: всего три ингредиента — получается невероятно вкусно

Фото: freepik.com/KamranAydinov

Можно пустить в ход поврежденные и кривые корнеплоды.

Поврежденная морковь долго не хранится. Поэтому ее нужно тут же пустить в дело. Если вы до сих пор не нашли применение таким корнеплодам, срочно записывайте рецепт маринованных овощей. 

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Вам потребуется: 3 кг очищенной моркови, 3 большие ложки поваренной соли и 2 большие ложки уксуса 9%. Этого количества продуктов хватит для приготовления одного литра закуски.

Измельчите овощи на крупной терке. Смешайте морковь с солью и подождите около 10 минут. Когда время пройдет, разложите овощную массу по стерильным банкам, хорошенько утрамбуйте и полейте уксусом.

Теперь займитесь тепловой обработкой. Прикройте банки крышками, поставьте их в кастрюлю с водой и стерилизуйте на среднем огне в течение 25 минут.

После завершения процесса стерилизации закрутите крышки, переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного остывания. Хранить маринованную морковь можно в холодильнике или в помещении с температурой воздуха не выше 23 °C.

Источник: novostivl.ru

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