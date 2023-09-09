Быстрый рецепт маринованной моркови на зиму: всего три ингредиента — получается невероятно вкусно

Поврежденная морковь долго не хранится. Поэтому ее нужно тут же пустить в дело. Если вы до сих пор не нашли применение таким корнеплодам, срочно записывайте рецепт маринованных овощей.
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Вам потребуется: 3 кг очищенной моркови, 3 большие ложки поваренной соли и 2 большие ложки уксуса 9%. Этого количества продуктов хватит для приготовления одного литра закуски.
Измельчите овощи на крупной терке. Смешайте морковь с солью и подождите около 10 минут. Когда время пройдет, разложите овощную массу по стерильным банкам, хорошенько утрамбуйте и полейте уксусом.
Теперь займитесь тепловой обработкой. Прикройте банки крышками, поставьте их в кастрюлю с водой и стерилизуйте на среднем огне в течение 25 минут.
После завершения процесса стерилизации закрутите крышки, переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного остывания. Хранить маринованную морковь можно в холодильнике или в помещении с температурой воздуха не выше 23 °C.
Источник: novostivl.ru