Быстрый рецепт маринованной моркови на зиму: всего три ингредиента — получается невероятно вкусно

Поврежденная морковь долго не хранится. Поэтому ее нужно тут же пустить в дело. Если вы до сих пор не нашли применение таким корнеплодам, срочно записывайте рецепт маринованных овощей.

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Вам потребуется: 3 кг очищенной моркови, 3 большие ложки поваренной соли и 2 большие ложки уксуса 9%. Этого количества продуктов хватит для приготовления одного литра закуски.

Измельчите овощи на крупной терке. Смешайте морковь с солью и подождите около 10 минут. Когда время пройдет, разложите овощную массу по стерильным банкам, хорошенько утрамбуйте и полейте уксусом.