Давать такую сдачу не имеют права — смело возвращайте и настаивайте на обмене

Фото: Global Look Press

Вот что должно смутить.

Нежелание принимать поврежденные купюры в магазине вполне обосновано и более того — так поступать правильно. При этом обратные ситуации недопустимы.

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Некоторые продавцы спешат избавиться от непривлекательной наличности, тогда как делать этого не должны.

Центробанк разрешает пользоваться банкнотами, уцелевшими на 55%, но исключительно потребителям — на магазины правило не распространяется, но принимать поврежденные средства они обязаны.

Коммерческие организации должны сдавать потертую наличность в банк для обмена на целые купюры и ни в коем случае не пускать ее снова в оборот, пишет портал «Городовой».

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