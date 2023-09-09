Давать такую сдачу не имеют права — смело возвращайте и настаивайте на обмене

Нежелание принимать поврежденные купюры в магазине вполне обосновано и более того — так поступать правильно. При этом обратные ситуации недопустимы.
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Некоторые продавцы спешат избавиться от непривлекательной наличности, тогда как делать этого не должны.
Центробанк разрешает пользоваться банкнотами, уцелевшими на 55%, но исключительно потребителям — на магазины правило не распространяется, но принимать поврежденные средства они обязаны.
Коммерческие организации должны сдавать потертую наличность в банк для обмена на целые купюры и ни в коем случае не пускать ее снова в оборот, пишет портал «Городовой».