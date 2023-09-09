Давать такую сдачу не имеют права — смело возвращайте и настаивайте на обмене

Нежелание принимать поврежденные купюры в магазине вполне обосновано и более того — так поступать правильно. При этом обратные ситуации недопустимы.

Еще больше новостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Некоторые продавцы спешат избавиться от непривлекательной наличности, тогда как делать этого не должны.