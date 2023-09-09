Подсмотрели у шеф-повара и грузди теперь солим только так: бомбически вкусные, хрустящие

Воспользуйтесь советом шеф-повара, и тогда у вас получатся идеальные по вкусу, хрустящие и невероятно ароматные грузди.

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Понадобятся: грузди (столько, чтобы заполнилась банка в 3 л.), соль (3 ст.л.), чеснок (1 головка), зонтики укропа (3 шт), листья смородины, хрена и душистый перец горошком — по вкусу.