Подсмотрели у шеф-повара и грузди теперь солим только так: бомбически вкусные, хрустящие

Воспользуйтесь советом шеф-повара, и тогда у вас получатся идеальные по вкусу, хрустящие и невероятно ароматные грузди.
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Понадобятся: грузди (столько, чтобы заполнилась банка в 3 л.), соль (3 ст.л.), чеснок (1 головка), зонтики укропа (3 шт), листья смородины, хрена и душистый перец горошком — по вкусу.
- Грибы переберите и замочите на пару часов, после чего тщательно промойте их губкой и снова залейте водой. Установите пресс и оставьте на 2-3 дня. Обязательно меняйте жидкость по 3-4 раза в сутки.
- На дно банки закиньте немного соли, нарезанный слайсами чеснок, лист хрена, смородины, укроп и горошины перца. Уложите грузди шляпкой вниз.
- Сделайте несколько слоев из грибов и специй, пока банка не наполнится.
- Накройте емкость марлей и уберите в холод. Результат не мгновенный: грузди достаточно просолятся в течение одного месяца, пишет портал «Городовой».