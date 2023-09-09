Эту краску для волос настоятельно не рекомендуют: шевелюра станет как солома

Красить волосы самостоятельно не так затратно и в целом несложно, но есть в этом деле нюанс, игнорировать который просто недопустимо. Касается он краски.

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Некоторые красители в домашних условиях лучше не использовать: есть риск испортить волосы так, что устранять последствия придется у стилиста, и в итоге заплатите еще больше.

В первую очередь эта опасность распространяется на осветляющие средства. У них далеко не щадящий состав и без знаний допустить ошибку будет легко. С большей вероятностью вы пересушите волос и получите желтоватый оттенок, исправить который всегда сложно, долго и дорого.

По словам стилиста, только брюнетки и шатенки могут позволить себе краситься дома. В остальных случаях лучше довериться профессионалам.

По материалам портала «Городовой»