Готовим прощальный ужин для тараканов: сметут все до последней крошки — и сразу протянут ножки

Тараканы могут возникнуть буквально из ниоткуда. Дело в том, что рыжие усачи ведут кочевой образ жизни. Они находятся в постоянном поиске лучшего места. Поэтому имеют привычку перемещаться из одной квартиры в другую.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Чтобы избежать появления незваных гостей, нужно поставить сетку на вентиляционные выходы, а также залатать все дыры в стенах. Только в этом случае насекомые не смогут пробраться в ваше жилище. А если они уже успели обосноваться на вашей кухне, необходимо приготовить для них особое угощение.
Рецепт простой. Измельчите небольшую луковицу и обжарьте ее на масле. Пока овощ готовится, сварите немного манной крупы: нужно всего две ложки. Соедините лук и манку, добавьте к ним большую ложку борной кислоты. Доведите массу до однородного состояния и скатайте из нее много мелких шариков.
Разложите приманку в местах тараканьих тусовок и отправляйтесь спать. За ночь насекомые съедят все до последней крошки. Но переварить поздний ужин, увы, не смогут.
Источник: berdsk-online.ru