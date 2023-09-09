Готовим прощальный ужин для тараканов: сметут все до последней крошки — и сразу протянут ножки

Тараканы могут возникнуть буквально из ниоткуда. Дело в том, что рыжие усачи ведут кочевой образ жизни. Они находятся в постоянном поиске лучшего места. Поэтому имеют привычку перемещаться из одной квартиры в другую.

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Чтобы избежать появления незваных гостей, нужно поставить сетку на вентиляционные выходы, а также залатать все дыры в стенах. Только в этом случае насекомые не смогут пробраться в ваше жилище. А если они уже успели обосноваться на вашей кухне, необходимо приготовить для них особое угощение.