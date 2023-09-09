Шариковая ручка оттерлась от бумаги за 1 минуту: чернила исчезли на глазах

Шариковую ручку можно легко стереть с бумаги старым проверенным способом. Не покупайте никакие корректоры, от них все равно останутся белые пятна. Пользуйтесь методом, который придумали еще в СССР.
Смешайте 1 столовую уксусной кислоты и 2 щепотки марганцовки. В полученный раствор обмакните ватную палочку и нанесите на то место, которое надо стереть из тетради.
Оставьте на пару минут. Затем эту же ватную палочку обмокните в перекись водорода. Чернила исчезнут на глазах.
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