Есть в каждом магазине: этот порошок засыпать в машинку категорически нельзя — угробите технику

В магазинах представлены десятки порошков для стирки, но далеко не все эффективны и безопасны для техники. Есть экземпляры, использование которых чревато поломкой.

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Вычислить неподходящий вариант просто. Достаточно прочитать надписи на упаковке — на ней не должно быть слов «для ручной стирки». Игнорировать их не стоит, так как такие средства категорически запрещены для машинной стирки: они образуют много пены, а ее избыток опасен для электропроводки машинки.