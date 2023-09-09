Есть в каждом магазине: этот порошок засыпать в машинку категорически нельзя — угробите технику

В магазинах представлены десятки порошков для стирки, но далеко не все эффективны и безопасны для техники. Есть экземпляры, использование которых чревато поломкой.
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Вычислить неподходящий вариант просто. Достаточно прочитать надписи на упаковке — на ней не должно быть слов «для ручной стирки». Игнорировать их не стоит, так как такие средства категорически запрещены для машинной стирки: они образуют много пены, а ее избыток опасен для электропроводки машинки.
Если вы по случайности засыпали такое в машинку, то рекомендуется приостановить работу техники, слить воду, промыть одежду для удаления излишков порошка и пены, и только после этого возобновлять стирку с уже правильным средством, уточняет портал «А теперь внимание!».