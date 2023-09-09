Послушали дедушку: обработали огурцы средством в сентябре - не успеваем собирать урожай

Старым дедовским методом для подкормки огурцов осенью называют «болтушкой». Средство проверено опытными садоводами и названо самым эффективным.
В сентябре огурцы подвержены заболеваниям из-за низких температур. И эта самая болтушка способна обезопасить их.
В 10 литров воды добавьте 1 литр свежей молочной сыворотки и 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода. Все перемешайте и опрыскайте огурцы полученным раствором.
Главное, не делайте это в обед - когда ярко светит солнце. Вы можете обжечь листья. Лучшее время для обработки - раннее утро или вечер.
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