Послушали дедушку: обработали огурцы средством в сентябре - не успеваем собирать урожай

В 10 литров воды добавьте 1 литр свежей молочной сыворотки и 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода. Все перемешайте и опрыскайте огурцы полученным раствором.

Главное, не делайте это в обед - когда ярко светит солнце. Вы можете обжечь листья. Лучшее время для обработки - раннее утро или вечер.

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