Густющая подлива без грамма муки: вот как делают опытные кулинары

Добавление муки для густоты соуса считается бессмертной классикой в кулинарии, хотя на деле есть и другие ингредиенты, способные справиться с задачей. Мало кто о них знает, а опытные кулинары активно используют.

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Опытным путем нашлись две достойные альтернативы пшеничной муке. Их граммаж такой же (2 ст.л.), но при этом у блюда появляются ни с чем не сравнимые пикантные нотки, даже если в нем не было специй.

А используют кулинары самую обычную горчицу. Она дает остринку, и не каждому это понравится — на такой случай можно попробовать дижонскую горчицу.

Другой ингредиент, который доведет соус до нужной консистенции, это арахисовая паста. Всего две столовые ложки, и блюду обеспечен необычный и насыщенный вкус, пишет портал «Белновости».