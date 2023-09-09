Никакого разрыхлителя! Шарлотка на сковороде за 20 минут - льем кефир и яйца

Если у вас дома не оказалось разрыхлителя - не беда. Воспользуйтесь гашеной содой. Приготовьте вкуснейшую шарлотку на сковородке - домочадцев будет не оторвать.

Возьмите 70 мл кефира или молока, 220 г муки, 2 яйца, 70 г сахара, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. уксуса, 50 мл растительного масла, 2 яблока.

Все ингредиенты тщательно перемешайте и замесите тесто. Яблоки порежьте и тоже смешайте их с тестом.

Далее выложите массу на сковородку и готовьте на слабом огне 20 минут. Периодически переворачивайте изделие на другую сторону.

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