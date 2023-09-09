Рецепт идеальной квашеной капусты: всегда так готовим — получается хрустящая, с легкой кислинкой

Совсем скоро придет пора уборки белокочанной капусты. Поэтому многие хозяйки заранее присматривают рецепты заготовок из многослойного овоща. Тоже думаете над тем, как распорядиться урожаем? Тогда можете сворачивать поиски. Рецепт идеальной квашеной капусты находится перед вами.

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Вам потребуется: вилок белокочанной капусты (среднего размера) и 2 столовые ложки соли.

Все просто. Снимите с овоща верхний слой. Извлеките твердую кочерыжку. Нарежьте листья тонкой соломкой. Сложите капусту в глубокую миску, присыпьте солью и перемешайте.

Подождите четверть часа. Затем отожмите капусту от лишнего сока: аккуратно, не прилагая особых усилий. Распределите овощную массу по чистым банкам. Уплотните, чтобы не было пузырей. Постучите по дну емкости. Положите на капусту груз, накройте банки марлей и уберите их в теплое место на несколько дней.

Внимательно следите за уровнем рассола. По мере необходимости подливайте в банки соленую воду.

Когда процесс квашения завершится, закройте банки крышками и уберите на хранение в холодильник. Капуста должна постоять еще минимум неделю, только после этого ее можно подавать к столу. Закуска получится невероятно хрустящей, с легкой кислинкой.

Источник: berdsk-online.ru