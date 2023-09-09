Потратили 50 рублей: отмыли ванну от желтизны за 5 минут - магазинным средствам не под силу

Ванна иногда может покрыться желтым налетом. Особенно это актуально для тех, кто либо сдает квартиру, либо снимает.

Отмыть сантехнику часто сложно. И магазинные дорогие средства не справляются с загрязнением так, как нам хотелось бы. Поэтому приготовьте раствор сами - не тратьте время и деньги. Раскошелитесь вы на все про все максимум на 50 рублей!

Смешайте в отдельной емкости 100 мл нашатырного спирта с 50 мл перекиси водорода. В полученном растворе смочите губку и протрите грязную поверхность ванны.

Желтизна тут же начнет отставать. Вы удивитесь результату.

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