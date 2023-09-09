Сам стечет со стенок: «столетний» нагар отвалился от сковородки за 10 минут - так делали в СССР

Закоренелый нагар со сковородки или кастрюли часто оттереть очень сложно. Многие выкидывают посуду, чтобы не возиться часами.

Но в СССР вещами так не раскидывались, их в магазинах было не найти. Поэтому хозяйки изобрели средство, которое отмывало даже самый старый жир в считанные минуты.

Налейте горячую воду в таз и отправьте туда пачку соды, а также стакан жидкого хозяйственного мыла. Хорошо перемешайте и положите в раствор грязную посуду.

Через 10 минут доставайте и промойте водой, используя губку. Вы увидите, как жуткий нагар сам стечет со стенок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».