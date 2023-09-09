Брат Дани Милохина о возвращении блогера в Россию: «Все ошибаются, и не нужно судить»

Скандально известный тиктокер, блогер и музыкант Даня Милохин спустя почти год вернулся в Россию. Сначала юноша был рад смене обстановки, но через несколько месяцев Милохин неожиданно затосковал по родным просторам. И вот, 8 сентября блогер прилетел в Москву.

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Но не только любовь к родине заставила блогера передумать. Как выразился его брат, Илья, есть и другие и причины.

«Я думаю, он соскучился по людям, которые живут тут. Опекуны, я. Поэтому карьера, конечно, имеет место быть, но про семью не стоит забывать», — выдал звездный родственник.

«Он родился в России, он патриот России. Чтобы не происходило, все люди ошибаются. И не нужно судить их, это факт. Не нужно его осуждать», — добавил он в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Напомним, несколько месяцев назад Даня Милохин со скандалом покинул шоу Первого канала «Ледниковый период», в котором принимал участие с фигуристкой Женей Медведевой, и уехал из России.

В июне Даня Милохин признавался, что ездить по миру ему надоело и он хочет вернуться.