Готовьте тару: выращенную таким способом малину некуда будет складывать — горы урожая

Последуйте простому совету агрономов, и килограммы вкуснейшей малины обеспечены. В промышленном производстве давно используют этот трюк, и результат всегда впечатляющий.

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А секрет в правильном уходе, и дело вовсе не в специальных растворах или подкормках. Агрономы внимательно следят за ростом малины: как только побеги достигают 1,5 м в высоту, они удаляют все нижние листья до уровня в 60 см.

Простое действие решает несколько проблем: уходит загущенность посадок, создается хорошее проветривание и освещенность, в разы сокращается число вредителей и возбудителей различных заболеваний. В сумме это дает здоровые растения с множеством крупных и вкусных ягод.