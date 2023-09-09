Аджика «Пятиминутка»: самый быстрый рецепт грузинского соуса — готовим из сезонных овощей

Любите грузинскую кухню? Тогда этот рецепт для вас. Аджика «Пятиминутка» придется по вкусу всем любителям острого. А аромат приправы никого не оставит равнодушным.

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Чтобы приготовить два литра соуса, вам потребуется: 1 кг спелых томатов, 800 гр болгарского перца, 3 зубчика чеснока, 1 стручок острого перца, 1 ст ложка сахара, 1 ч ложка уксуса 70%, кориандр и петрушка по вкусу.

Для начала помойте овощи и зелень под струей проточной воды. Затем обсушите их, удалите все лишнее и измельчите с помощью блендера. Добавьте в получившееся пюре уксус, соль, сахар и кориандр. Энергично все перемешайте. Аджика готова.

Разлейте приправу по стерильным банкам, закройте крышками и уберите в холодильник. Можете не беспокоиться: благодаря уксусу и жгучему перцу соус будет храниться очень долго.

Источник: novostivl.ru