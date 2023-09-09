Больше не чистим и не солим: вот что нужно делать с огурцами, чтобы ушла горечь

Выращенные собственноручно огурцы нередко горчат и причина тому — избыток вещества кукурбитацина. Именно оно придает горечь пристеблевым частям овоща.

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Есть множество лайфхаков убрать неприятный привкус, и они достаточно популярны среди хозяек — это вымачивание, очистка кожуры или натирание солью, но шеф-повар подсказал способ гораздо круче!

Процедура займет не более пяти секунд. Нужно потереть срезанный конец огурца об то место, где горчит, и привкуса как не бывало, пишет портал «Городовой».