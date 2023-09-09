Больше никаких уборок: положили в бочок унитаза дезинфицирующее средство - теперь сам моется

Мыть унитаз - не самая приятная процедура. Поэтому если положить в бочок специально приготовленное дезинфицирующее средство, то к этому вопросу можно долго не возвращаться.

Дело в том, что раствор сам чистит унитаз при каждом сливе. И ваша сантехника будет сиять долгое время.

Залейте в пластиковую бутылку любое дезинфицирующее средство и добавьте несколько чайных ложек средства для мытья посуды.

Сделайте в бутылке несколько дырок и поставьте ее в бочок унитаза. При каждом смыве очиститель будет попадать в унитаз и мыть его. Кроме того, в туалете будет постоянно приятно пахнуть.

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