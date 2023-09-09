Варенье из груш и вина — вы обалдеете, когда попробуете эту вкуснотищу

Классическое грушевое варенье перестанет быть вашим фаворитом, как только вы попробуете этот рецепт с добавлением вина. Напиток придаст варенью пикантный, ни на что не похожий вкус, плюс ко всему готовить его очень просто.

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Понадобятся: груши «Конференция» (700 г), красное сухое вино (0,7 л), бадьян (10 г), гвоздика (5 г), корица (10 г), сахар (250 г).

Фрукты нарежьте средним кубиком, закиньте в глубокую кастрюлю, туда же добавьте остальные продукты, тщательно перемешайте и поставьте на огонь.

Варить десерт нужно на медленном огне в течение двух часов. За это время ингредиенты достаточно смешаются и напитают ароматом груши. Подавать к столу можно сразу как остынет.

По материалам портала «Городовой»