Недавно появился: назван отбеливатель, который реально делает вещи белоснежными

В магазинах продается много отбеливателей, но далеко не все они эффективные. Но есть средство, которое появилось в продаже недавно. Его придумали в Китае. И речь идет о кислородном отбеливателе в порошке.

На прилавках вы можете увидеть несколько брендов - они все хорошие. Главное, чтобы на пачке было написано «кислородный».

Бросьте несколько ложек отбеливателя в таз с горячей водой и растворите. Замочите в нем вещи минимум на час. Затем отправляйте в стиральную машинку и добавьте к порошку еще несколько ложек кислородного отбеливателя.

Важно также, чтобы машинка постирала в режиме с кипячением - то есть температура воды должна достигать 90 градусов.

После стирки вы достанете белоснежные вещи, они будут сиять.

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