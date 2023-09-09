Льем подкормку: даже самые зачахшие огурцы обрастут завязями за 1 ночь - второе дыхание

Осенью огурцы чахнут, а листья на них желтеют. Происходит это из-за естественных условий - на улице холодает и сезон урожая заканчивается.

Однако существует подкормка, которая даст растениям второе дыхание. И речь идет о молочном лакомстве.

Разведите в 10 литрах теплой воды один литр молока, добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и пусть раствор настоится минимум сутки.

Далее вносите удобрение под корни огурцов. Но сначала полейте их.

Буквально через одни сутки вы заметите изменения - на ветках появится куча завязей, огурцы снова попрут.

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