Берем в руки ножницы: как заставить помидоры покраснеть на глазах

Часто так бывает, что помидоры дачники рвут зелеными, а потом они дозревают либо в ящиках, либо дома под одеялом. Да, этот трюк работает, но есть один жирный минус: овощи в таком случае невкусные - они водянистые, на вкус как пластик.

Поэтому лучше всего дождаться, когда томаты созреют на ветках естественным путем. И ускорить процесс можно с помощью ножниц.

Обратите внимание на стебли томатов, на которых формируются плоды. Обрежьте на них ножницами листики так, чтобы их не осталось.

Дело в том, что листья забирают полезные вещества у плодов. А если их убрать, то все будет идти в помидоры. И томаты быстро покраснеют.

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