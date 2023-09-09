Нет времени готовить: китайская лапша вок на ужин - курицу обжарили, добавили овощи

Азиатская кухня прекрасно подходит для тех, у кого нет времени на готовку, а сытно поесть хочется. На ужин можно приготовить лапшу вок - наверняка, блюдо придется по душе вашим домочадцам.

Возьмите 100 г рисовой лапши, 250 г куриного филе, морковь, стручковая фасоль, репчатый и зеленый лук, специи, соевый соус, имбирь, лимонный сок.

Лапшу отдельно отварите в кастрюле, слейте воду и остудите. Курицу мелко порежьте и обжарьте на сковородке. Добавьте туда же порезанные овощи. Посолите, отправьте специи. И далее все перемешайте с лапшой.

Блюдо готовится за 15 минут.

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