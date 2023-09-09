Объявлен курс доллара на 18 сентября: механизм себя исчерпал, заварили кашу

Курс доллара продолжает расти. И уже к понедельнику, 18 сентября, по мнению экономических аналитиков, «американец» может дорасти до 105 рублей.

«Механизм с повышением ключевой ставки себя исчерпал, больше не работает, - считает экономист Екатерина Константинова. - Поэтому цифры будут только расти из-за дефицита бюджета. Даже цены на нефть пока не смогут на это повлиять, потому что кашу заварили».

По мнению эксперта, Центробанк может повлиять на рубль с помощью покупок или продаж валюты. Но пока это не делают.

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