Вот что будет, если по осени закопать ботву бархатцев на участке: лишь единицы так делают и потом все лето счастливы

Не каждый дачник знает, зачем закапывать бархатцы на участке. Меж тем, мудрые садоводы даже уводят к себе на огород ботву этих цветов, поскольку наслышаны об их свойствах.

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Агроном Анастасия Коврижных объяснила, что бархатцы – это природный антисептик. И с его присутствием земля очищается от луковой и морковной мух, медведки, нематод – тех самых насекомых-вредителей, угрожающих урожаю.

Закопанные в землю бархатцы также удобряют землю, достаточно «посадить» их на глубину 15-20 см, в течение зимы стебли разойдутся по почве и разрыхлит ее.

По материалам сайта Belnovosti