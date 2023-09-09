До середины сентября подкормите клубнику этой чудо-смесью: счастливо перезимует, а летом одарит богатым урожаем

Со сбором урожая дачный сезон не оканчивается, опытные дачники оставляют задел на следующий и подкармливают свои многолетние посадки. Осенью им следует дать удобрения, которые богаты фосфором, калием и магнием.

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Клубнику садоводы ни в коем случае не обходят стороной. Ягода также нуждается в прикорме, вдобавок ей сейчас необходим азот – при его помощи растение перезимует. Но вносит удобрение важно до середины сентября.

Самое правильное удобрение для клубники осенью – настой коровяка, карбамида или скошенной травы. Коровяк в объеме 1 литр разводят в ведре воды и вносят под корень каждого куста по литру.

Еще более питательным считается смесь из 1 ч.ложки марганца, 1 ч.ложки мочевины, 10 гр золы древесной и 1 ч.ложки борной кислоты, которую заранее растворяют в горячей воде. Смесь также вносят по 1 литру на один куст, под самый корень. Клубника скажет «спасибо», перезимовав благополучно и одарив богатым урожаем на следующее лето.

По материалам сайта Belnovosti