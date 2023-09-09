Эти продукты подорожают уже на днях: запасы делать надо срочно - ценники переписывают

С наступлением осени цены в супермаркетах стали расти. Рост хоть и был ожидаемым и прогнозируемым, все равно стал болезненным для россиян. Теперь мы платим больше за куриное мясо, говядину, чай, кофе, рис и другие товары ежедневного спроса.

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Но и это еще не все. На фоне роста цен на топливо стали дорожать хлеб и макароны. Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, что повышение цен в настоящее время уже составляет 5–10%. Связано это с тем, что начался сбор урожая и подготовка к посевной, которые требуют топливных ресурсов. Также сказывается и рост цен на импортное оборудование.

По материалам Телеграм-канала News.ru