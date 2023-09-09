Судный день для доллара наступит 15 сентября: ждать ли «американца» по 100 рублей, раскрыл финансист Антонов

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал расклад по курсу валют на вторую неделю осени. С 11 сентября факторы, ослабляющие рубль, никуда не денутся, они продолжат оказывать давление.

Это дефицит иностранных денег в стране и инфляционный прессинг. 15 числа состоится заседание Центробанка РФ, и высока вероятность, что ключевая ставка регулятором будет вновь повышена. Сейчас она составляет 12%.

«Таким образом, на следующей неделе с большой долей вероятности нацвалюта подойдет к знаковой отметке 100 рублей за доллар. Цель по евро остается на уровне 107 рублей, юаню — 13,50 рублей», - сообщает агентство «Прайм» прогноз Антонова.

Иными словами, рубль продолжит слабеть и, вероятно, тренд в моменте не переломят итоги заседания регулятора.

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