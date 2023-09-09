Накрутили сами сацебели и не покупаем дорогущий - вкуснее не ели: рецепт тут

Чтобы не тратиться на сацебели, можно наготовить его сейчас, пока есть доступ к свежим томатам с собственного огорода. Или прикупить необходимые ингредиенты. И наслаждаться собственноручно приготовленной приправой.

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Понадобится 200 гр томатной пасты, 200 гр воды, 2 пучка кинзы, 4-5 долек чеснока, 1 ч.ложка аджики из банки и столько же уксуса, соли, хмели-сунели и на кончике ложечки черный молотый перец.

Рубим мелко кинзу и измельченный чеснок, добавляем хмели-сунели, уксус, перец и аджику. Перекручиваем томат в пасту и перемешиваем с общей массой, добавляем воду, солим и хорошенько еще раз смешиваем в одну общую консистенцию. Соус готов, расфасуем по баночкам, закроем крышкой и в холодильник. Так свежий сацебели может храниться неделю и даже больше.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"