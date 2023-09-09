Перенесли зубную пасту на кухню и работаем ею там: теперь сияют не только зубы

Многие хозяйки для поддержания чистоты выбирают бытовую химию подороже. По привычке они считают, что чем выше ценник на витрине, тем эффективнее средство. Однако за последнее время в цене взлетели любые европейские бренды, которые раньше стоили недорого, и наступило время выбирать из доступных.

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Между ем, отличное моющее средство было под рукой все это время и без дополнительных трат. Это простая зубная паста. Хитрые хозяйки используют абразивные свойства этого продукта на кухне. И сияют после этого не только зубы.

Оказывается, зубная паста, даже эконом-сегмента, помогает избавляться от нагара и жирного налета на сковородках и кастрюлях. Надо нанести средство, распределить и оставить на некоторое время «работать», затем потереть.

Также паста может подсобить в избавлении разделочных досок и ножей от запаха рыбы и лука. нанесли на губку, потерли ею утварь, смыли – вуаля!

По материалам сайта Belnovosti