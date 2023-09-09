Был запашок – и сплыл: освежители воздуха не покупаем, а раскладываем по точкам в квартире эти таблетки

Многие хозяйки регулярно сталкиваются с неприятным запахом в доме или квартире, который может возникать в самых разных уголках. Как правило, это такие точки напряжения, как мусорное ведро, туалетная комната, раковина, ванная и другие.

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Устранять запашок можно по-разному, в основном, в ход идут освежители воздуха. Только они лишь маскируют вонь, а не поглощают ее. В народе давно используют совершенно другое средство – уголь.

Речь идет об активированном угле. И стоит он недорого, и по своим свойствам может составить конкуренцию любому запахопоглотителю. Достаточно взять пару таблеток, поместить в открытую емкость и поставить в местах с неприятным запахом, а менять раз в месяц.

Кстати, такой же способ активно используется для холодильника, где частенько попахивает всеми немыслимыми запахами на свете. Здесь так же размещаем несколько емкостей с углем.

По материалам сайта Belnovosti