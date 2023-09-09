Названа самая вредная каша: перестаньте варить, тем более детям

Не все, что попало в тарелку, полезно. И даже знакомая россиянам с детства еда. Оказывается, едва ли не первая в жизни ребенка каша, скорее, навредит, чем принесет что-то ценное. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала ее даже вредной. И это – манная каша.

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Манка – это побочный продукт производства пшеничной муки. Она содержит огромное количество глютена, в ней 85% быстрых углеводов. И практически нет ни витаминов, ни минералов, ни клетчатки.

По своим характеристикам манка близка к белому хлебу и сахару, которые повышают уровень глюкозы в крови.

По материалам сайта mk.ru