Изменение курса рубля предсказал экономист Коган: Центробанк снял ограничения

В пятницу, 8 сентября, Центробанк снял валютные ограничения, касающиеся продажи банками наличности в кассе. Оно действовало с весны 2022 года и несколько раз продлевалось. Отныне иностранный кэш организации могут продавать любой, независимо от времени его появления в самом банке.
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Ранее можно было продавать только те доллары и евро, которые поступили на счета после 9 апреля 2022 года. А до этого и вовсе было запрещено торговать. Теперь все ограничения сняты. Экономисты восприняли это как хороший сигнал для рубля.
«Если учесть, что еще недавно граждане стремились обменять недружественные бумаги по выгодному курсу, то все как раз наоборот. Для того чтобы рубль уверенно повернул «на севера», нужно увеличить предложение долларов и иной «чужеродной» приличным людям валюты.
Так вот, в принципе этот шаг как раз спрос на валюту не увеличит, а предложение — да, может», - высказался сайту kp.ru Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.