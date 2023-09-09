Изменение курса рубля предсказал экономист Коган: Центробанк снял ограничения

В пятницу, 8 сентября, Центробанк снял валютные ограничения, касающиеся продажи банками наличности в кассе. Оно действовало с весны 2022 года и несколько раз продлевалось. Отныне иностранный кэш организации могут продавать любой, независимо от времени его появления в самом банке.

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Ранее можно было продавать только те доллары и евро, которые поступили на счета после 9 апреля 2022 года. А до этого и вовсе было запрещено торговать. Теперь все ограничения сняты. Экономисты восприняли это как хороший сигнал для рубля.