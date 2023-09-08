Как отмыть духовку после курицы гриль: поставьте в печь чашку с этим средством — жир сам отвалится

Запекли курочку в духовке, а теперь с тоской смотрите на грязную печь? Не переживайте. Оттирать нагар не придется. Если воспользоваться советом бывалых хозяек, жир отвалится сам.

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Все просто. Возьмите ненужную кружку объемом 250 мл и налейте в нее 120 мл нашатырного спирта. Поставьте посудину в остывшую печь. Закройте дверцу и забудьте о духовке на 8 часов.

По прошествии времени достаньте емкость с аптечным препаратом. Возьмите в руки влажную губку и легкими движениями пройдитесь по стенкам духовки. Горелый жир сойдет пластами. Останется только собрать ошметки и выбросить их в мусорное ведро.

Источник: издание belnovosti.by.