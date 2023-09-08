Восемь с половиной тысяч рублей придут на карты: заявлено о выплатах родителям с маленькими детьми

В Госдуме России рассматривается вопрос об увеличении срока выплат пособий, которые платятся по уходу за ребенком.
Сейчас этот срок составляет полтора года, законодатели же хотят закрепить норму, по которой пособия будут платиться до того момента, когда ребенку исполнится три года. Правда, распространяться закон будет только на тех малышей, которые воспитываются одним родителем.
Законопроект уже направлен на рассмотрение правительства России.
«Законопроект в целях усиления социальной защиты единственных родителей (матери или отца), осуществляющих уход за ребенком, а также лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, направлен на увеличение для них периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет», — говорится в тексте документа.
Стоит добавить, что сейчас минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составляет 8591 рубль и 47 копеек. Примерно такая же сумма будет приходить, если новый закон примут.
По материалам vnimanie.pro