Восемь с половиной тысяч рублей придут на карты: заявлено о выплатах родителям с маленькими детьми

В Госдуме России рассматривается вопрос об увеличении срока выплат пособий, которые платятся по уходу за ребенком.

Сейчас этот срок составляет полтора года, законодатели же хотят закрепить норму, по которой пособия будут платиться до того момента, когда ребенку исполнится три года. Правда, распространяться закон будет только на тех малышей, которые воспитываются одним родителем.

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