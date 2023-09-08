Готовим гречку по особому рецепту: каша получается рассыпчатая и ароматная — как в деревне у бабушки

Многие хозяйки даже не подозревают о том, что вкус обычной гречневой каши можно существенно улучшить. Для этого нужно воспользоваться двумя маленькими хитростями. Если вы тоже не в курсе, о чем идет речь, то срочно записывайте рецепт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для начала переберите и промойте крупу. Потом залейте ее горячей водой. Дождитесь остывания жидкости и уберите гречку в холодильник.

Подождите 8 часов. Слейте остатки воды, пересыпьте крупу в сковороду и поставьте ее на средний огонь. Сушите гречку до появления коричневого оттенка и легкого орехового аромата.

Крупа изменила цвет? Значит, можно приступать обычной к варке. Переложите продукт в кастрюлю, добавьте воду, посолите и доведите гречку до мягкого состояния.

Готовую кашу можно украсить зеленью, посыпать приправами или полить оливковым маслом. Впрочем, она будет вкусной даже без этих дополнений. Вы можете убедиться в этом сами.

Источник: издание belnovosti.by.