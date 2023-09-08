Не 98 и даже не 99 рублей: курс доллара на конец сентября — эксперты предупредили о трехзначных числах

Рубль в концу этой недели сентября немного укрепил свои позиции по отношению к мировым валютам — евро и доллару.

Несмотря на это обстоятельство, некоторые эксперты отказываются давать позитивный прогноз по курсу валют. Они считают, что у доллара в ближайшие дни есть шансы стоить не 98 и даже не 99 рублей, а все сто.

По-настоящему же укрепляться рубль начнет только с окончанием отпускного сезона, то есть в октябре.

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