Не 98 и даже не 99 рублей: курс доллара на конец сентября — эксперты предупредили о трехзначных числах

Рубль в концу этой недели сентября немного укрепил свои позиции по отношению к мировым валютам — евро и доллару.
Несмотря на это обстоятельство, некоторые эксперты отказываются давать позитивный прогноз по курсу валют. Они считают, что у доллара в ближайшие дни есть шансы стоить не 98 и даже не 99 рублей, а все сто.
По-настоящему же укрепляться рубль начнет только с окончанием отпускного сезона, то есть в октябре.
«С октября стоит ждать укрепление рубля, а пока он будет торговаться на текущих уровнях: мы можем снова дойти до 100 за доллар. Экспортеры помогут ближе к концу месяца, когда надо будет платить налоги. Плюс это будет конец квартала. К концу года ждем доллар в диапазоне 80–90 рублей», — отметил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
По материалам Lenta.ru