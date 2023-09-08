Герань в восторге от этих продуктов: кормим кусты раз в три недели — цветут пышно, словно в райском саду

Герань выглядит чахлой и не хочет цвести? Не спешите прощаться с растением раньше времени. Бывалые цветоводы подсказали рецепт мощнейшей подкормки. Если все сделать правильно, то даже самый хилый куст расправит листья и выпустит свежие бутоны.

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Чтобы побаловать растение, нужно растворить 3 грамма живых дрожжей и 2 ст. ложки сахара в литре отстоявшейся воды. Полученный состав необходимо использовать для полива под корень.

Дрожжи и сахар отлично стимулируют появление цветов и зеленых побегов. Если проводить эту процедуру раз в 3 недели, герань будет радовать вас пышным цветением большую часть года.

Источник: vnimanie.pro