Лучшая подкормка для клубники: вносим осенью — в новом сезоне ягода растет сладкая и очень крупная

Клубнику и прочие садовые культуры нужно подкармливать даже осенью. Так как именно в это время у растений закладываются цветочные почки на будущий год. А без цветения, как вы понимаете, не бывает и урожая. Поэтому все логично.

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Чтобы подпитать ягодные кустики, необходимо приготовить настой золы. Инструкция простая. Измельчите в порошок 100 гр несгоревших остатков древесины и смешайте их с литром чистой воды. Подождите одни сутки. Затем пропустите жидкость через сито и добавьте в нее треть чайной ложки йода.

Разбавьте концентрат водой в соотношении 1 к 10 и используйте получившийся раствор для опрыскивания растений. Эта процедура обеспечит культуру ценными питательными элементами, а также защитит от посягательств разного рода вредителей.

Сделайте все в точности, как говорится в этой инструкции, и будущий урожай вас приятно удивит. Ягода будет слаще меда. А какая крупная! Просто глаз не отвести.

Источник: издание belnovosti.by