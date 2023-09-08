Как приготовить минтая, чтобы он получился вкуснее осетра: потребуется недорогой набор продуктов

Далеко не каждый кулинар может похвастаться тем, что умеет готовить рыбу. Если вы тоже сомневаетесь в своих навыках, то этот рецепт для вас. С ним справится даже новичок. Получится невероятно вкусно. Даже дети попросят добавку!

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Вам потребуется: 3 тушки минтая (или другой рыбы), 200 мл растительного масла, 1 луковица, 3 маринованных огурчика, 200 мл кипятка, 70 мл холодной воды, 4 столовые ложки сметаны, 4 столовые ложки муки, половина чайной ложки соли, 1 чайная ложка приправы для рыбы и треть чайной ложки красного перца.

Для начала измельчите лук и обжарьте его на растительном масле. После этого отправьте на сковороду нарезанные кубиком огурцы, влейте кипяток и тушите овощи под крышкой ровно 5 минут. Далее смешайте в стакане сметану, воду и 2 ложки муки, добавьте получившийся соус в сковородку к овощам, посолите, хорошенько все перемешайте и займитесь рыбой.

Посыпьте куски минтая приправами и оставшейся мукой. Накройте миску тарелкой и встряхните. Повторяйте эти действия в течение одной минуты. Затем обжарьте рыбу до золотистой корочки на второй сковородке. Переложите куски в сметанный соус и тушите их под крышкой еще четверть часа. Блюдо готово, можно подавать к столу.

Источник: souspark.ru