Снизился и с этого дня меняться не будет: озвучен последний курс доллара

Центробанк России в финале каждого дня устанавливает официальный курс валют на следующие сутки. Делает регулятор это, основываясь на результатах торгов на Московской валютной бирже.

По пятницам курс валют устанавливается на выходные дни, то есть фиксируется и с этого дня не меняется. Что касается доллара и евро, то на торгах в последний день недели, 8 сентября, они снизились в цене и меняться пока не будут.

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