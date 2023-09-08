Отстирали пожелтевший тюль с помощью дешевых таблеток: стал белее снега — без замачивания

Тюль пожелтел и не отстирывается? Не спешите выбрасывать занавески или замачивать их в агрессивных отбеливателях. Проблему можно решить гораздо проще. Для этого вам потребуется раздобыть парочку таблеток аспирина, одну столовую ложку соды и горсть стирального порошка.

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Инструкция простая. Поместите шторы и таблетки в барабан стиральной машинки. Насыпьте соду в отсек для предварительной стирки, а порошок — в отсек для моющих средств. Выберите режим ручной или деликатной стирки. Установите минимальную температуру воды и запустите цикл стирки без отжима.

Когда машинка завершит программу, вы не поверите своим глазам! Тюль будет невероятно белым. Возможно, даже белее, чем в день покупки.

Источник: ussurmedia.ru